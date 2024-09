Energieinfrastruktur erneut unter Beschuss

Nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums gab es in den vergangenen 24 Stunden massive Angriffe auf Energieanlagen in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw. Unter anderem in der Region Donezk wurden demnach Umspannwerke von der Stromversorgung getrennt. Auch ein Bergwerk sei von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Zum Zeitpunkt des Beschusses arbeiteten dem Energieministerium zufolge mehr als 70 Arbeiter dort unter Tage. Alle seien nach oben gebracht worden./ksr/DP/ngu