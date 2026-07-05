Selenskyj: Die x-te russische Lüge

«Das ist nur die x-te russische Lüge, um wenigstens irgendeine Nachricht in Umlauf zu bringen», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während eines Telefonats mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Er rief Putin auf, sich mit ihm in Kostjantyniwka zu treffen. «Wenn Kostjantyniwka derzeit unter russischer Kontrolle stünde, hätte Putin wohl kein Problem damit, sich dort mit mir zu treffen und diplomatische Lösungen zu finden, um den Krieg endlich zu beenden.» Dennoch werde Putin die Front nicht überschreiten. «Die Wahrheit unterscheidet sich sehr von Putins Worten», sagte Selenskyj.