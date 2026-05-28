Im vergangenen Herbst hatten Schweden und die Ukraine eine Absichtserklärung unterschrieben, die den Weg für den Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets durch die Ukraine ebnen sollte. Die Vereinbarung vom Donnerstag sei nun «der erste Schritt auf dieser gemeinsamen Reise», sagte Kristersson./wbj/DP/he