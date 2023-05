Kiew, 11. Mai (Reuters) - Die Ukraine will noch in diesem Jahr mit dem Verkauf beschlagnahmter russischer Vermögenswerte beginnen. Diese sollen im Rahmen von Auktionen losgeschlagen werden, um den Wiederaufbau des Landes zu finanzieren, wie der Leiter des Staatlichen Vermögensfonds, Rustem Umerow, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters sagte. "Unser Ziel ist es, alles in Staatseigentum zu überführen, es aufzubereiten und zu verkaufen", erklärte er. "Wir wollen, dass diese Unternehmen für den ukrainischen Staat, für die ukrainischen Bürger arbeiten." In diesem Jahr sollen bis zu 102 Vermögenswerte veräußert werden, vor allem Immobilien und Autos.