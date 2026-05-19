Die Ukraine bietet sich als Eckstein eines künftigen widerstandsfähigen Energiesystems in Europa an. «Die ukrainische Energieerfahrung muss jetzt über die Ukraine hinausgehen», sagte der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal in Berlin. Es gehe um die Fähigkeit in Europa, Schocks abzufangen und in Krisen entschieden zu handeln. «Das bedeutet, die Ukraine in die Planung des europäischen Energiesystems einzubeziehen als Resilienz-Hub für den Kontinent», sagte er bei einer Konferenz über Energiesicherheit im Auswärtigen Amt.