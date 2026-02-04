Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete von einem angeblichen Einverständnis in Abu Dhabi, dass die Ukraine nicht der Nato beitreten werde. Tass stützte sich dabei auf Quellen im Umfeld der Moskauer Delegation. Dafür schliesse der von den USA entwickelte Friedensplan einen Beitritt der Ukraine zur EU 2027 nicht aus. Von Kiewer Seite gab es dazu keine Äusserung. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte kürzlich, dass eine derart schnelle Aufnahme der Ukraine in die EU nicht möglich sei.