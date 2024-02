Mit ihrem Rückzug aus der monatelang umkämpften Stadt Awdijiwka hat die ukrainische Armee einen weiteren Rückschlag in ihrem Abwehrkampf gegen Russland erlitten. Die Einheiten wurden aus der Stadt abgezogen und zogen sich auf günstigere Verteidigungslinien zurück, um eine Einkreisung zu vermeiden und das Leben der Soldaten zu schützen, wie der neue Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj am frühen Samstagmorgen auf X und Facebook schrieb. Am Rande der Sicherheitskonferenz in München bewertete Präsident Wolodymyr Selenskyj diese Entscheidung als «logische, gerechte und professionelle Lösung» zum Schutz der Soldaten. «Das war für uns die Hauptaufgabe: Wir schützen unsere Leute, unsere Soldaten», sagte er.

17.02.2024 18:20