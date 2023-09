Die Sonnenblumenfelder reichen an manchen Orten in der Ukraine so weit das Auge reicht. Im Sommer erinnert die Masse an goldgelben Blüten vor blauem Himmel an die Farben der Landesflagge. Geerntet wird allerdings erst, wenn die leuchtenden Blütenblätter bereits abgefallen sind und der Pflanzenkopf schwärzlich verschrumpelt ist. Unter der heissen Sonne ziehen dann umgerüstete Mähdrescher ihre Bahnen, bevor schliesslich die Kerne aus den vertrockneten Blütenkörben herausgeschüttelt und dann auf Lkw verladen werden.