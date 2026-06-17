Das Aussenministerium in Minsk will den Vorfall genau prüfen. Russlands Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach derweil nach dem Angriff auf den Bus von einem Terrorangriff und warf der ukrainischen Führung vor, «Jagd auf friedliche Bürger und insbesondere Kinder zu machen». Gleichzeitig wurden in dem seit mehr als vier Jahre währenden Krieg nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) mehr als 3.400 Kinder in der Ukraine durch russische Angriffe verletzt oder getötet./bal/DP/stw