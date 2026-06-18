Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. «Mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen», räumte er zugleich auf seinem Telegramkanal ein. Laut dem unabhängigen Internetportal «Astra» gibt es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie. Auf in sozialen Medien geteilte Videos sind eine starke Explosion und mehrere Feuer zu sehen.