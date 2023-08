«Mit Hochdruck dran»

Vor allem die Minenfelder entwickeln sich immer mehr zum Hauptgrund dafür, dass die ukrainische Gegenoffensive nicht so vorankommt, wie von der Regierung in Kiew und ihren Verbündeten erhofft. Darauf verwies am Dienstag auch Bundesaussenministerin Annalena Baerbock. In Berlin forderte die Grünen-Politikern, die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen auszustatten, um die Minenfelder überwinden zu können. Es gebe "riesengrosse Minengürtel, vor allen Dingen im Osten der Ukraine", die in etwa der Grösse Westdeutschlands entsprächen. Deswegen brauche die Ukraine Material, um diese Minenfelder zu überwinden. "Da sind wir mit Hochdruck (...) dran", sagte Baerbock auf die Frage, ob und wann Deutschland die von der Ukraine geforderten Taurus-Marschflugkörper liefern werde.