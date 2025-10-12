Das ukrainische Militär greift seinerseits Ziele in Russland an. «Wir sind bei der Umsetzung des DeepStrike-Programms erfolgreich», bilanzierte Syrskyj auf Telegram die Auswirkungen der ukrainischen Attacken innerhalb Russlands mit weitreichenden Waffen. «Im vergangenen Monat stieg die Zahl der Treffer auf dem Territorium der Russischen Föderation auf 70.» Dabei greift die Ukraine vor allem Raffinerien und Objekte der russischen Rüstungsindustrie an. «Insbesondere wurde die Ölverarbeitung in Russland um 21 Prozent reduziert», schrieb Syrskyj. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht verifizieren. Der Treibstoffmangel in Russland macht sich aber inzwischen bereits an Tankstelle für die Zivilbevölkerung bemerkbar.