Erneut nächtliche Drohnenangriffe

Nach Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe griff Russland über Nacht mit 49 Kampfdrohnen an, von denen 36 ausgeschaltet wurden. Es habe Treffer an sieben Orten gegeben. Am Vormittag gab es in der Hauptstadt Kiew erneut Luftalarm wegen russischer Drohnen. Die Luftabwehr war im Einsatz, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Eine Drohne sei auf eine Strasse gestürzt.