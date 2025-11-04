Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR kämpft nach eigenen Angaben nach der erfolgreichen Landung einer Spezialeinheit in der Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk weiter gegen die russischen Besatzer. Die Spezialeinheit «Timur» des HUR setze ihre Operation in der für die Logistik an der Front wichtigen Stadt fort, teilte der Geheimdienst bei Telegram mit. Demnach ist auch Geheimdienstchef Kyrylo Budanow selbst in Pokrowsk, wie aus Fotos und einem Video des HUR hervorgeht.