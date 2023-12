Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Argentinien eingetroffen. «Während ich in Argentinien bin, habe ich mit Emmanuel Macron gesprochen», schrieb er am Sonntag auf der Plattform X, ehemals Twitter. «Ich habe ihn über die Entwicklungen an der Front informiert und ihm für die von Frankreich geleistete Militärhilfe gedankt.» Das nächste französische Verteidigungspaket werde die Feuerkraft der Ukraine «erheblich stärken», meinte Selenskyj.

10.12.2023 14:35