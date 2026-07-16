Proteste gegen Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow

Am Morgen hatten in Kiew und anderen Städten Hunderte vor allem junge Leute gegen die Entlassung des Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow demonstriert. Der 35-Jährige gilt als Reformer und als Kämpfer gegen die im Staatsapparat verbreitete Korruption. Am Vortag war bekanntgeworden, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn aufgrund eines Konflikts mit Armeechef Olexander Syrskyj nicht wieder als Verteidigungsminister vorschlagen wird.