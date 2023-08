Sie lag im Frühjahr noch bei 19 Prozent, wie aus einer neuen Studie hervorgeht, die am Donnerstag am Swiss Radio Day in Zürich präsentiert wurde. Demnach ging der UKW-Anteil an der Hörzeit seit 2015 um 32 Prozentpunkte zurück. Lediglich acht Prozent der Hörerinnen und Hörer hätten ausschliesslich auf UKW gesetzt. DAB+ war demnach mit 41 Prozent der Hörzeit einen Hauch beliebter als Internetradios, welche 40 Prozent der Hörzeit vereinten.