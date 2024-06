Die umstrittene Neuaufstellung bei der kriselnden Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo wird konkreter. Der Konzern unterrichtete in dieser Woche den Aufsichtsrat über die genauen Pläne, wie Cargo-Chefin Sigrid Nikutta der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Neben dem Abbau von rund 2000 Stellen, vor allem durch den Weggang von Ruheständlern, soll der sogenannte Kombinierte Verkehr - etwa Containerverkehr von den Seehäfen oder Terminals - an Tochterunternehmen ausgelagert werden. Dort gelten andere Arbeitsbedingungen. Ausserdem sollen bisher gemeinsam geführte Transportsegmente wie Stahl, Autos oder Chemieprodukte in jeweils eigene Geschäftsfelder aufgeteilt werden.