Der Bayer-Aktienkurs schwankte am Donnerstag kurz nach dem Handelsstart zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Dem Ende November gestarteten Erholungsversuch war schon zuletzt die Luft ausgegangen. Mitte November war der Aktienkurs nach dem Flop einer wichtigen Medikamentenstudie an nur einem Tag um fast ein Fünftel eingebrochen. 2023 stand am Ende ein Kursminus von rund 30 Prozent auf dem Zettel - die nicht enden wollenden Rechtsprobleme in den USA und schwächere Agrargeschäfte waren zusätzliche Belastungsfaktoren.