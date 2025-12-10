Auf globaler Ebene stieg das Emissionsvolumen im laufenden Jahr 2025 deutlich an, wie einer am Mittwoch publizierten Studie zu entnehmen ist. Vor allem die USA und Asien hätten sich dynamisch gezeigt. Demgegenüber blieb die Stimmung in Europa gedämpft.
Dynamisierung erwartet
Die Schweiz verzeichnete 2025 drei Börsengänge, darunter mit der SMG Swiss Marketplace Group aber einen der grössten in Europa. Auch Aebi Schmidt und das Holcim-Spin-off Amrize sorgten für markante Transaktionen. Diese Deals zeigen laut EY, dass Schweizer Unternehmen trotz globaler Unsicherheiten wieder verstärkt den Schritt an die Börse wagen würden.
Für 2026 rechnen Experten mit einer weiteren Belebung: Die Pipeline sei gut gefüllt, insbesondere in technologie-, energie- und infrastrukturorientierten Sektoren. Mit insgesamt stabilen Marktbedingungen und einer verbesserten internationalen Grosswetterlage sieht EY den Schweizer Börsenplatz denn auch gut positioniert für ein dynamischeres IPO-Jahr 2026.
an/rw
(AWP)