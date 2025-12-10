Dynamisierung erwartet

Die Schweiz verzeichnete 2025 drei Börsengänge, darunter mit der SMG Swiss Marketplace Group aber einen der grössten in Europa. Auch Aebi Schmidt und das Holcim-Spin-off Amrize sorgten für markante Transaktionen. Diese Deals zeigen laut EY, dass Schweizer Unternehmen trotz globaler Unsicherheiten wieder verstärkt den Schritt an die Börse wagen würden.