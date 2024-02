In Envalior hatte Lanxess im Frühjahr 2023 das Geschäft mit Hochleistungskunststoffen für die Auto- und Elektroindustrie mit dem Kunststoffgeschäft Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM zusammengelegt. Die Kölner wollten so die Abhängigkeit von Konjunkturschwankungen senken, da das Geschäftsvolumen mit der Autoindustrie reduziert wurde. In diesem Zuge hatte der Finanzinvestor Advent die Mehrheit an Envalior übernommen. Lanxess kann seinen Anteil von gut 40 Prozent frühestens nach drei Jahren an Advent weiterreichen.