Gesundheitskosten bleiben drängendstes Problem

Nach wie vor sind laut der Umfrage die Gesundheitskosten das drängendste Problem aus Sicht der Schweizer Wahlbevölkerung. 70 Prozent der Befragten sahen dies so. Dieser Spitzenwert stieg damit im Vergleich zur Umfragewelle vom Februar 2023 um drei Prozentpunkte an. An zweiter Stelle rangiert das Thema Altersvorsorge und Renten mit einem Anteil von 53 Prozent der Befragten. An dritter Stelle steht das Thema Migration und Zuwanderung mit einem Anteil von 48 Prozent. Danach folgen die Energieversorgung (43 Prozent) und der Klimawandel (42 Prozent).