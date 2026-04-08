«Der Widerstandsfähigkeit der deutschen Exporteure stehen grosse Risiken gegenüber», sagt Allianz-Trade-Experte Björn Griesbach. Geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenrisiken seien aktuell die am häufigsten genannten Sorgen. Fast die Hälfte der deutschen Exportunternehmen geht zudem von einer schlechteren Zahlungsmoral und steigenden Zahlungsausfällen aus.