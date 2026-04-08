Gleichzeitig haben die Deutschen grössere Sorgen im US-Geschäft. 49 Prozent erwarten weitere negative Auswirkungen der US-Zollpolitik auch im laufenden Jahr, wie Allianz Trade berichtet. Noch pessimistischer seien weltweit nur die Unternehmen aus China, die zu 50 Prozent negative Erwartungen äussern.
«Der Widerstandsfähigkeit der deutschen Exporteure stehen grosse Risiken gegenüber», sagt Allianz-Trade-Experte Björn Griesbach. Geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenrisiken seien aktuell die am häufigsten genannten Sorgen. Fast die Hälfte der deutschen Exportunternehmen geht zudem von einer schlechteren Zahlungsmoral und steigenden Zahlungsausfällen aus.
Für die Umfrage wurden global rund 6.000 Unternehmen in zwei Wellen im Februar und März befragt./ceb/DP/stw
(AWP)