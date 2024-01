Deutsche Unternehmen sehen sich einer Umfrage zufolge auf dem chinesischen Markt immer grösserem Wettbewerb durch die lokale Konkurrenz ausgesetzt. 30 Prozent der befragten Firmen halten es für wahrscheinlich und 16 Prozent für sehr wahrscheinlich, dass die chinesischen Mitstreiter in ihrer Branche binnen fünf Jahren in Sachen Innovation führend sein werden, wie aus der Geschäftsklimaumfrage der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China am Mittwoch hervorging. Fünf Prozent gaben demnach sogar an, dass chinesische Firmen in ihrer Branche bereits in der Weiterentwicklung dominierten.

24.01.2024 11:11