Rund zwei Monate vor den eidgenössischen Abstimmungen über die Neutralitäts- und die Ernährungsinitiative am 27. September ergibt sich noch kein klares Bild. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov Schweiz. Würde schon heute abgestimmt, wäre demnach bei beiden Vorlagen mit einem knappen Ausgang zu rechnen.