Investitionen in erneuerbare Energien sind einer Umfrage zufolge für eine grosse Mehrheit der Bürger unverzichtbar. 81 Prozent der mehr als 26 000 Befragten haben den Eindruck, in Erneuerbare zu investieren und Öl- und Gasimporte zurückzufahren sei wichtig für die allgemeine Sicherheit, wie aus einer am Montag im Auftrag der EU-Kommission veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage hervorgeht. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass stark in Wind- und Solarenergie investiert werden sollte.

10.07.2023 19:09