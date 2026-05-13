In den ostdeutschen Bundesländern sehen demnach sogar nur 38 Prozent der Befragten eine Schutzfunktion der EU. Gleichzeitig bleibt der Wunsch nach einem starken Europa gross: 82 Prozent der Befragten sind nach wie vor der Meinung, dass Deutschland eine starke EU braucht, «um gegen Grossmächte wie Russland, China und die USA zu bestehen». Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren nur leicht zurückgegangen.
Der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Armin Laschet (CDU), sagte, die Menschen wünschten sich offenbar einerseits eine starke EU, doch diese Stärke sei für sie im Alltag und in Krisenzeiten nicht hinreichend spürbar. Dies sei «eine besorgniserregende Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit».
Am Donnerstag (14. Mai) nimmt der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank und ehemalige italienische Ministerpräsident, Mario Draghi, den diesjährigen Karlspreis entgegen. Er wird für Verdienste um die europäische Einigung verliehen./cd/DP/zb
(AWP)