Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht von Volkswirten auf ihrem Straffungskurs im Kampf gegen die Inflation voraussichtlich den Zinshöhepunkt erreicht. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters gehen Ökonomen davon aus, dass die Währungshüter voraussichtlich die Zinsen nun bis mindestens Juli 2024 auf dem aktuellen Niveau belassen werden. Reuters befragte Volkswirte vom 15. bis 18. September zu ihren Erwartungen. Die EZB hatte vergangene Woche die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geschäftsbanken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, stieg damit von 3,75 auf 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.