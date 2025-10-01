In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Rechenzentrumsdienstleisters Equinix gaben lediglich 38 Prozent der in der Schweiz befragten Personen an, täglich KI-gestützte Dienste zu nutzen. 12 Prozent glauben, dass sie KI gar nicht nutzen. Tatsächlich ist KI aber in vielen Anwendungen wie Suchmaschinen, Gesundheitstrackern oder der Rentenplanung längst präsent.
Das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in KI und ins Verständnis dieser Technologie ist derweil sehr gross: Gut zwei Drittel der Befragten haben angegeben, die Technologie zu verstehen. Zudem gaben 82 Prozent an, dass sie keine Bedenken hinsichtlich des wachsenden Einflusses von KI haben.
Equinix hat für die Studie insgesamt 6000 Personen in der Schweiz, Finnland, Deutschland, Spanien, Schweden und in Grossbritannien befragt, jeweils rund 1000 in jedem Land. Dabei hat sich gezeigt, dass das Vertrauen in KI in der Schweiz über dem Durchschnitt der Befragten in all den sechs Ländern (77 Prozent) liegt. Besonders junge Menschen (unter 35 Jahre) und Männer zeigten sich in der Befragung bezüglich KI-Nutzung zuversichtlich.
mk/uh
(AWP)