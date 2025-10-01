Equinix hat für die Studie insgesamt 6000 Personen in der Schweiz, Finnland, Deutschland, Spanien, Schweden und in Grossbritannien befragt, jeweils rund 1000 in jedem Land. Dabei hat sich gezeigt, dass das Vertrauen in KI in der Schweiz über dem Durchschnitt der Befragten in all den sechs Ländern (77 Prozent) liegt. Besonders junge Menschen (unter 35 Jahre) und Männer zeigten sich in der Befragung bezüglich KI-Nutzung zuversichtlich.