Diese Probleme haben deutsche Firmen in China

Die Stimmung der deutschen Firmen hellte sich den Daten zufolge nur leicht auf. «Ich wäre nicht optimistisch genug zu sagen, dass dies eine Kehrtwende ist», sagte Oliver Oehms, geschäftsführendes AHK-Vorstandsmitglied in Nordchina. 43 Prozent erwarten eine schlechtere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft in diesem Jahr verglichen mit dem Vorjahr. In der Umfrage 2024 sagten das noch 60 Prozent. Dafür rechnen für 2026 und die kommenden fünf Jahre mehr Mitglieder mit einer Verbesserung statt einer Verschlechterung.