US-Präsident Donald Trump und die iranische Seite hatten am Mittwochabend ein Rahmenabkommen unterzeichnet, dass neben der Öffnung der Strasse von Hormus auch ein Ende der US-Seeblockade vorsieht.
Unter den Befragten, die sich für eine Beteiligung Deutschlands bei der Sicherung der Strasse von Hormus aussprechen, sind 72 Prozent der Anhänger von Union, 73 Prozent der SPD-Anhänger, 64 Prozent der Grünen-Anhänger und 64 Prozent der FDP-Anhänger. Ablehnend äusserten sich 51 Prozent der Anhänger der Linken. AfD-Anhänger sind gespalten (46 Prozent dafür, 51 Prozent dagegen).
Die Daten hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 16. bis 18. Juni 2026 bei 1.190 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Sie sind den Angaben zufolge repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland./eub/DP/stw
(AWP)