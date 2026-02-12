Grosse Unterschiede zeigten sich aber zwischen den Sprachregionen. In der Deutschschweiz gaben 63 Prozent der Befragten an, die Prämien problemlos zahlen zu können. In der Westschweiz waren es derweil 51 Prozent und im Tessin 40 Prozent. Laut Comparis litten Versicherte in der Westschweiz und im Tessin stärker unter den Prämien, weil diese dort höher seien und seltener Sparmodelle genutzt würden.