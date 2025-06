61 Prozent der Bevölkerung nimmt in ihrer Region einen Wohnungsmangel wahr, wie der Vergleichsdienst Comparis am Donnerstag mitteilte. Besonders in Städten wird der Mangel deutlich gespürt (68,6 Prozent), während er in ländlichen Gebieten (55,4 Prozent) weniger stark wahrgenommen wird. In der Westschweiz ist das Problem am deutlichsten (65 Prozent), in der italienischsprachigen Schweiz dagegen weit weniger spürbar (35 Prozent).