Eine Woche vor der Parlamentswahl in den Niederlanden ist der Rechtspopulist Geert Wilders nach einer Umfrage erneut grosser Favorit. Der Rechtsaussen mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) kommt bei der repräsentativen Umfrage des Instituts Verian im Auftrag des TV-Magazins EenVandaag auf 34 der 150 Sitze im Parlament. Damit wäre die Partei genau wie bei der Wahl vor etwa zwei Jahren mit Abstand stärkste Kraft.