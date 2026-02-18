Für die Umfrage führte Yougov Schweiz im Auftrag von Autoscout24 vom 6. bis 14. Januar 2026 eine repräsentative Online-Befragung durch. Befragt wurden 656 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Ergebnisse sind nach Geschlecht, Alter und Region gewichtet und repräsentativ für die «online-affine Bevölkerung der Deutsch- und Westschweiz».