Mehr als die Hälfte blickt pessimistisch auf Zukunft unter Kanzler Merz

Einer weiteren Befragung des Instituts Ipsos zufolge ist auch der Blick in die Zukunft unter Merz insgesamt pessimistisch. Nur knapp ein Viertel (23 Prozent) der Deutschen sind demnach auf Basis der ersten Amtszeit zuversichtlich, dass der Bundeskanzler die richtigen Weichen für die Zukunft stellt. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) äusserte sich den Angaben zufolge pessimistisch, 21 Prozent waren unentschieden.