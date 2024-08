«Bewegen uns am Rande einer Rezession»

Beim Umsatz gelang den Dax-Konzernen nur ein kleines Wachstum von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Europa entwickelten sich die Geschäfte positiver als in den anderen Märkten. In Asien gingen die Erlöse sogar um fünf Prozent zurück.