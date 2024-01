Der Einzelhandel in Deutschland hat einer ersten amtlichen Schätzung zufolge im vergangenen Jahr deutlich Umsatz verloren. Bereinigt um die Preissteigerungen (real) machten die Geschäfte 3,1 Prozent weniger Umsatz als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Einschliesslich der Preiserhöhungen hatten sie aber dann doch noch 2,4 Prozent mehr in den Kassen als 2022.

05.01.2024 08:55