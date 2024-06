Aber auch wenn die chinesischen Billig-Shops wie Temu, Shein und Co. somit deutlich an Bedeutung gewonnen haben, bestellen die hiesigen Konsumentinnen und Konsumenten doch noch weitaus häufiger in inländischen Online-Shops. Total stieg der Umsatz 2023 im Online-Detailhandel laut der Erhebung um 3 Prozent auf 14,4 Milliarden Franken.