Mit 1,5 Milliarden Sendungen im Jahr 2025 sei der Briefversand weiterhin rückläufig gewesen - um rund ein Fünftel seit dem Jahr 2021, wie Postcom schreibt. Die mit den Briefsendungen der Grundversorgung verbundenen Kosten hätten erstmals nicht mehr gedeckt werden können. Hier sei ein Verlust von 137 Millionen Franken ausgewiesen worden.