Der Umsatz mit Strukturierten Produkten der grössten Verbandsmitglieder lag in den ersten drei Monaten des Jahres bei 79 Milliarden Franken, wie der Branchenverband Swiss Structured Products Association (SSPA) am Dienstag mitteilte. Das waren 27 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresquartal und 25 Prozent mehr als im vierten Quartal 2025.