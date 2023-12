Die Messe München schliesst das Jahr Hochrechnungen zufolge mit einem positiven Jahresergebnis ab. Das Jahresergebnis liege nicht - wie befürchtet - mit 41 Millionen Euro in den roten Zahlen, sondern bei einem Plus von 5,6 Millionen Euro und damit um rund 47 Millionen Euro über den Erwartungen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz dürfte den Berechnungen nach 349,6 Millionen Euro betragen, was einem Plus von 45 Millionen Euro entspreche. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen legte um 46 Millionen auf 62,6 Millionen Euro zu.

14.12.2023 14:44