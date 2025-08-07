Die Dollar-Schwäche hat beim Darmstädter Merck-Konzern für ein unerwartet schwaches zweites Quartal gesorgt. Der Umsatz ging um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zurück, sei aber abseits von Währungs- und Portfolioeffekten um etwa denselben Prozentsatz gewachsen, teilte das Dax -Unternehmen am Donnerstag mit. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) lag mit 1,46 Milliarden Euro um drei Prozent unter dem Vorjahr, hier habe das organische Plus bei knapp fünf Prozent gelegen. Analysten hatten bei beiden Kennziffern mit mehr gerechnet. Unter dem Strich erzielte Merck ein Konzernergebnis von 655 Millionen Euro, nach 605 Millionen vor einem Jahr.