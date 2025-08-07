Konzernchefin Belen Garijo präzisierte ein weiteres Mal ihre Ziele für das Jahr. Der Erlös soll nun bei 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro herauskommen statt wie zuvor bei 20,9 bis 22,4 Milliarden Euro. Für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hingegen erwartet der Vorstand nun für das Jahr 5,9 bis 6,3 (alt: 5,6 bis 6,4) Milliarden Euro und ein höheres organisches Plus als bisher. Im Mai war Merck noch bei beiden Kennziffern zurückgerudert. Das höhere Ergebnisziel begründete der Konzern unter anderem mit verbesserten Aussichten für das Laborgeschäft und einer «hohen Kostendisziplin» in allen Bereichen./tav/jha/
(AWP)