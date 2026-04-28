Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf knapp 6,79 Milliarden Euro zurück, wie der Rivale des Linde -Konzerns am Dienstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - legte der Erlös um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei hoch. Analysten hatten im Schnitt allerdings etwas mehr auf ihren Zetteln.