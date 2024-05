Für O2 Telefónica hat der Abgang von 1&1 beträchtliche finanzielle Folgen, derzeit stammt ein mittlerer einstelliger Prozentwert des O2-Konzernumsatzes von der Firma mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit dpa zeigte sich O2-Chef Markus Haas aber zuversichtlich, diesen Rückschlag mehr als wettzumachen. «Wir wollen den entstehenden Umsatzverlust bis Ende 2026 vollständig ausgleichen und weiter wachsen.» Alles in allem will er die absehbare Einnahmen-Delle mit eigenen Neukunden und mit Partnern kompensieren, die - wie bislang 1&1 - das O2-Netz nutzen. «Das ist gut machbar für uns - der Bedarf an 5G-Mobilfunk wächst kontinuierlich, davon profitieren wir.»