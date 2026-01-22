Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble ist im zweiten Geschäftsquartal aufgrund einer mauen Nachfrage kaum gewachsen. Einem leichten organischen Wachstum in den Bereichen Kosmetik sowie Health Care stand eine schwache Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich Babypflege, Damenhygiene und Haushaltswaren gegenüber.