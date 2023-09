In- und Ausland gesamthaft betrachtet, büsste auch der Sektor «Verkehr und Lagerei» 3,2 Prozent an Umsatz ein. Im Bereich «Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie» (+8,7 Prozent) erhöhten sich hingegen die Umsätze wie bereits im Vormonat. Positive Entwicklungen gab es auch in den Sektoren «Information und Kommunikation» (+6,8 Prozent) oder «Grundstücks- und Wohnungswesen» (+3,5 Prozent).