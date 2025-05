So ging der Umsatz per Ende März um 1,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro zurück, wie Ceconomy in Düsseldorf mitteilte. Währungs- und portfoliobereinigt erreichte Ceconomy ein kleines Plus von 1,3 Prozent. Damit schwächte sich die Umsatzentwicklung nach einem starken Auftakt im Geschäftsjahr deutlich ab. Allerdings fallen die Monate Januar bis März nach dem umsatz- und margenstarken Weihnachtsgeschäft traditionell schwächer aus.