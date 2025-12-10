Eine Studie aus dem Jahr 2000, die eine zentrale Rolle in der Debatte um die Sicherheit des Pestizids Glyphosat spielt, ist von der Fachzeitschrift «Regulatory Toxicology and Pharmacology» formell zurückgezogen worden. Das Papier war seither ein wichtiges Argument für Angaben des damaligen Herstellers Monsanto, der 2018 von Bayer übernommen wurde, das Herbizid Roundup und sein Wirkstoff Glyphosat hätten keine krebserregenden Wirkungen. Der jetzige Monsanto-Eigner Bayer wies die Kritik indes zurück.