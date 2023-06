Biden sagte bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit Modi, die beiden hätten sich intensiv über demokratische Werte ausgetauscht. "Wir sind offen miteinander und wir respektieren einander." Modi, der in der Heimat üblicherweise keine Reporterfragen beantwortet, wies in Washington Kritik an der Menschenrechtslage in Indien zurück. "Die Demokratie liegt in unserer DNA. Die Demokratie ist unser Geist. Die Demokratie fliesst in unseren Adern", sagte er und versicherte, es gebe in Indien "absolut keine Diskriminierung", weder aufgrund der Kaste, des Glaubens oder anderer Dinge.